Через негоду в Україні знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях (відео)
Станом на сьогоднішній ранок небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.
Через негоду в Україні знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях.
Як повідомляє прес- центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через хуртовини та мокрий сніг та пориви сильного вітру постраждали Миколаївська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська та Чернігівська області.
Зокрема, в Миколаївській області без електропостачання залишилися 14 населених пунктів, у Запорізькій – 10, Кіровоградській – 10, Одеській – 9, Черкаській – 7, Донецькій – 6, Дніпропетровській – 4 та Чернігівській – 3.
Україну на вихідних атакуватиме циклон - замете снігом (карти)
За даними ДСНС, станом на 9 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.
«Невеликий сніг у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганська, Львівська, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Тернопільській, Харківська, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про снігопади, вітер та ожеледь на вихідних.
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