Через негоду в Україні знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях (відео)

10:17, 3 березня 2018
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Станом на сьогоднішній ранок небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

В Миколаївській області без електропостачання залишилися 14 населених пунктів / фото УНІАН
В Миколаївській області без електропостачання залишилися 14 населених пунктів / фото УНІАН

Через негоду в Україні знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях.

Як повідомляє прес- центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через хуртовини та мокрий сніг та пориви сильного вітру постраждали Миколаївська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Зокрема, в Миколаївській області без електропостачання залишилися 14 населених пунктів, у Запорізькій – 10, Кіровоградській – 10, Одеській – 9, Черкаській – 7, Донецькій – 6, Дніпропетровській – 4 та Чернігівській – 3.

Україну на вихідних атакуватиме циклон - замете снігом (карти)

За даними ДСНС, станом на 9 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

«Невеликий сніг у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганська, Львівська, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Тернопільській, Харківська, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про снігопади, вітер та ожеледь на вихідних.

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