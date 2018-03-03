Синоптики попереджають про погіршення погоди через вплив активного циклону

Синоптики прогнозують сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с.

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В Україні внаслідок впливу активного циклону очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес- центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«3 березня внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови: у південних, східних, більшості центральних областей сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах сильний сніг, хуртовини», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

На Київщині та у місті Києві вночі та вранці сильний сніг (приріст снігового покриву 10-17 см), пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства», - додали в ДСНС.

Як повідомлялося, через негоду в Україні знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях.