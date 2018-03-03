Опади втихомиряться, посиляться морози: синоптик розповіла, коли припиняться снігопади

Ще трохи буде йти сніг в неділю тільки на півночі та місцями в центральних областях.

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Погода в Україні в неділю, 4 березня, здивує своєю різноманітністю в різних куточках України.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Так, у західних областях стовпчики термометрів вночі ще опустяться до грізних -15 – -17, однак вдень буде радувати око приємне сонце.

Найтепліше буде в південних і східних областях, в Криму вдень взагалі варто чекати по-справжньому весняних + 3 – + 5.

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Ще трохи буде йти сніг в неділю тільки на півночі та місцями в центральних областях.

Синоптик влучно помітила, що циклон з України "тризубом" насувається на північний схід.

"І скажіть після цього, що атмосфера сама собі, а ми – самі собі!" – сказала Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 4 березня, в містах України:

Ужгород – -1...+1

Львів – -3...-5

Івано-Франківськ – -3...-5

Тернопіль – -4...-6

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -4...-6

Луцьк – -4...-6

Рівне – -4...-6

Житомир – 4...-6

Вінниця – -4...-6

Одеса – -3...-5

Миколаїв – -3...-5

Херсон – -1...-3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -4...-6

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -4...-6

Суми – -4...-6

Полтава – -4...-6

Дніпро – -4...-6

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -1...-3

Харків – -4...-6

Київ – -5...-7