Опади втихомиряться, посиляться морози: синоптик розповіла, коли припиняться снігопади
Ще трохи буде йти сніг в неділю тільки на півночі та місцями в центральних областях.
Погода в Україні в неділю, 4 березня, здивує своєю різноманітністю в різних куточках України.
Про це на своїй сторінці в Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
Так, у західних областях стовпчики термометрів вночі ще опустяться до грізних -15 – -17, однак вдень буде радувати око приємне сонце.
Найтепліше буде в південних і східних областях, в Криму вдень взагалі варто чекати по-справжньому весняних + 3 – + 5.
Синоптики попереджають про погіршення погоди через вплив активного циклону
Ще трохи буде йти сніг в неділю тільки на півночі та місцями в центральних областях.
Синоптик влучно помітила, що циклон з України "тризубом" насувається на північний схід.
"І скажіть після цього, що атмосфера сама собі, а ми – самі собі!" – сказала Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 4 березня, в містах України:
Ужгород – -1...+1
Львів – -3...-5
Івано-Франківськ – -3...-5
Тернопіль – -4...-6
Чернівці – -3...-5
Хмельницький – -4...-6
Луцьк – -4...-6
Рівне – -4...-6
Житомир – 4...-6
Вінниця – -4...-6
Одеса – -3...-5
Миколаїв – -3...-5
Херсон – -1...-3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -4...-6
Черкаси – -4...-6
Чернігів – -4...-6
Суми – -4...-6
Полтава – -4...-6
Дніпро – -4...-6
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -1...-3
Луганськ – -1...-3
Харків – -4...-6
Київ – -5...-7
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°