На північний схід США обрушився шторм, загинуло п'ять осіб (відео)
На Атлантичне узбережжя країни обрушилися відразу дощ, сніг та сильний поривчастий вітер.
П'ять осіб загинуло в результаті шторму ураганної сили, що обрушився на північно-східне узбережжя США в п'ятницю. Серед жертв стихії – 6-річна дитина в штаті Вірджинія і 11-річний підліток у штаті Нью-Йорк.
У Нью-Йорку встановилася рекордно тепла погода
Потужний шторм приніс з собою ураганний вітер, сніг і дощ, постраждали мешканці кількох штатів – від Мена до Північної Кароліни, передає Голос Америки.
Авіакомпанії скасували понад 2800 рейсів, переважно в районі Нью-Йорка. У п'ятницю були закриті федеральні установи у Вашингтоні. Припинено залізничне сполучення між Бостоном і Вашингтоном.
Сила вітру перевищувала 80 км\год, пориви досягали швидкості 145 км\год.
Прибережні вулиці Бостона виявилися затоплені: у місті був зареєстрований найвищий рівень води з 1928 року, коли вперше стали проводитися подібні вимірювання, – 4,47 м.
Губернатор штату Массачусетсу Чарлі Бейкер закликав Національну гвардію надати допомогу жителям постраждалих районів.
Через ураган без електроенергії залишилося понад 1,6 млн приватних будинків та інших будівель.
В суботу на Північному сході США зберігається вітряна погода. Водіїв на дорогах закликали бути особливо обережними.
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