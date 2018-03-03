На північний схід США обрушився шторм, загинуло п'ять осіб (відео)

На Атлантичне узбережжя країни обрушилися відразу дощ, сніг та сильний поривчастий вітер.

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П'ять осіб загинуло в результаті шторму ураганної сили, що обрушився на північно-східне узбережжя США в п'ятницю. Серед жертв стихії – 6-річна дитина в штаті Вірджинія і 11-річний підліток у штаті Нью-Йорк.

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Потужний шторм приніс з собою ураганний вітер, сніг і дощ, постраждали мешканці кількох штатів – від Мена до Північної Кароліни, передає Голос Америки.

Авіакомпанії скасували понад 2800 рейсів, переважно в районі Нью-Йорка. У п'ятницю були закриті федеральні установи у Вашингтоні. Припинено залізничне сполучення між Бостоном і Вашингтоном.

Сила вітру перевищувала 80 км\год, пориви досягали швидкості 145 км\год.

Прибережні вулиці Бостона виявилися затоплені: у місті був зареєстрований найвищий рівень води з 1928 року, коли вперше стали проводитися подібні вимірювання, – 4,47 м.

Губернатор штату Массачусетсу Чарлі Бейкер закликав Національну гвардію надати допомогу жителям постраждалих районів.

Через ураган без електроенергії залишилося понад 1,6 млн приватних будинків та інших будівель.

В суботу на Північному сході США зберігається вітряна погода. Водіїв на дорогах закликали бути особливо обережними.