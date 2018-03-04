Цілі райони під снігом: у Києві комунальщики поспішають на приватні замовлення - ЗМІ

В інтернеті дивна фірма приймає замовлення на виклики трактора за кругленьку суму.

Поки засніжений Київ стоїть в пробках, а комунальники примудряються заробляти гроші на приватних замовленнях на розчистку наслідків стихії. Чиновники скаржаться, що для оперативної прибирання великого міста їм не вистачає техніки, проте журналісти застали "дефіцитні" машини за іншими справами.

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Мешканці будинку на Райдужній пережили екстрену ситуацію – там 35-річний чоловік вистрибнув з 14-го поверху. Але ні швидка, ні поліція не могли дістатися до місця подій за нерасчищенными заметами на дорогах. Проблеми зі снігом на дорогах притаманні зараз всіх районах столиці – водії буксують, пішоходи ледве просуваються крізь замети. "Ноги мокрі, я впала вже три рази, ноги вивертаються! Жахливо", - скаржаться кияни.

Почищені тільки головні шляхи і двори хіба що елітних будинків. Але якщо біля будинку можновладців на Грушевського 9-А прибрано, то відразу за шлагбаумом люди грузнуть у снігу. За пів дня роз'їздів Києвом журналісти бачили комунальників лише під Верховною Радою і на центральних бульварах Шевченка і Лесі Українки.

Власниця магазину Марія відразу уточнює – це вона прибирає, тому що в інтернеті знайшла фірму, замовила трактор за 7 тисяч гривень, який нарешті розгріб завали навколо її робочого місця. "Купа снігу, ніхто не прибирає. У нас магазин працює цілодобово, техніка, яка проїжджала тут вночі – мої дівчата просили прибрати кучугури, а вони кажуть, що це не їхня дорога", - пояснила вона.