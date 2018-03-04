Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та ожеледицю

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть спричинити ускладнення та порушення руху транспорту.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов / фото УНІАН

Сьогодні внаслідок дії активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Європа потерпає від холодів та хуртовини: загинули щонайменше 55 людей (відео)"У південних, східних, більшості центральних областей сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. В Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах сильний сніг, хуртовини. В Україні пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть спричинити ускладнення та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту.

Як повідомляв УНІАН, синоптик розповів, що на початку наступного тижня до України прийде незначне потепління.