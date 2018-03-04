Через снігопади у Карпатах оголошено лавинну небезпеку

Оголошено 3 рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах оголошено лавинну небезпеку / фото УНІАН

Через ускладнення погодних умов та значні опади уи Карпатських горах оголошено сніголавинну небезпеку.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на УкрГідрометцентр.

"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 4 березня у горах Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок дії активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики попереджають про мокрий сніг, хуртовини та ожеледицю.