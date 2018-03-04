У США буря зламала 227-річне дерево, яке посадив Джордж Вашингтон (фото)

Перший президент США отримав дерево у подарунок від губернатора штату Нью-Йорк Джорджа Клінтона.

Дерево Джорджа Вашингтона не витримала буревію, що вирує у США / Facebook, George washington's Mount Vernon

У США через сильний вітер зламалася тсуга канадська (довгоживуче хвойне дерево родини соснових, також відоме як канадський хемлок), посаджене 227 років тому першим президентом країни Джорджем Вашингтоном.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці будинку-музею Вашингтона - маєтку Маунт-Вернон, де росло дерево. Стихія також звалила вірджинський кедр, який протягом багатьох років стояв над могилою американського лідера.

Згідно з інформацією музею, тсуга була посаджена Вашингтоном у 1791 році – він отримав її в подарунок від першого губернатора штату Нью-Йорк Джорджа Клінтона.

Маєток Маунт-Вернон, в якому проживав Джордж Вашингтон, розташований в окрузі Ферфакс (штат Вірджинія) на березі річки Потомак, у 24 км на південь від столиці США. З 1960 року маєток має статус Національного історичного пам'ятника.

Раніше повідомлялося, що Меланія Трамп наказала спиляти 200-річну магнолію біля Білого дому. У народі дерево називають «магнолія Джексона», тому що його ще в XIX столітті висадив тодішній президент Ендрю Джексон честь своєї померлої дружини.