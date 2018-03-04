Завтра в Україні збережеться морозна погода: місцями до -20°

В Карпатах протягом доби температура коливатиметься від -20° до +3°.

Завтра в Україні збережеться морозна погода / фото УНІАН

Завтра, 5 березня, в Україні збережеться морозна погода. При цьому в деяких областях синоптики прогнозують плюсову температуру, однак місцями температура опуститься до 20º морозу.

Істотних опадів не очікується, лише на півночі Лівобережжя вночі невеликий сніг, повідомляє Гідрометцентр. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, у західних та місцями центральних областях до 18° морозу; вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з інформацією, завтра у Києві без істотних опадів.Температура вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу. Найближчої доби у Львові без істотних опадів. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 0-2° тепла. В Одесі також без опадів.Температура вночі 10-12° морозу, вдень 0-2° тепла. У Дніпрі температура вночі сягне 10-12° морозу, вдень 3-5° морозу. У Харкові вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 4-6° морозу.

Значна добова амплітуда температур очікується завтра в Карпатах. Там температура вночі сягне 15-20° морозу, вдень підніметься до 3° тепла.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, синоптик розповів, що на початку наступного тижня до України прийде незначне потепління.