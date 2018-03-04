Завтра в Україні збережеться морозна погода: місцями до -20°
В Карпатах протягом доби температура коливатиметься від -20° до +3°.
Завтра, 5 березня, в Україні збережеться морозна погода. При цьому в деяких областях синоптики прогнозують плюсову температуру, однак місцями температура опуститься до 20º морозу.
Істотних опадів не очікується, лише на півночі Лівобережжя вночі невеликий сніг, повідомляє Гідрометцентр. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
"Температура вночі 10-15°, у західних та місцями центральних областях до 18° морозу; вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
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Згідно з інформацією, завтра у Києві без істотних опадів.Температура вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу. Найближчої доби у Львові без істотних опадів. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 0-2° тепла. В Одесі також без опадів.Температура вночі 10-12° морозу, вдень 0-2° тепла. У Дніпрі температура вночі сягне 10-12° морозу, вдень 3-5° морозу. У Харкові вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 4-6° морозу.
Значна добова амплітуда температур очікується завтра в Карпатах. Там температура вночі сягне 15-20° морозу, вдень підніметься до 3° тепла.
Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Як повідомляв УНІАН, синоптик розповів, що на початку наступного тижня до України прийде незначне потепління.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°