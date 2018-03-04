На україно-російському кордоні через сніг застрягли сотні вантажівок

На 501 кілометрі федеральної автодороги М-3 «Україна» (Москва – Київ) розгорнуто мобільний пункт обігріву.

На українсько-російському кордоні знову застрягли вантажівки / фото dpsu.gov.ua

В районі автомобільного пункту пропуску «Троєбортне» на російсько-українському кордоні сьогодні утворилася черга з більш ніж 250 вантажівок. На місце скупчення транспорту направили рятувальників та спецтехніку.

Читайте також Через снігопади у Карпатах оголошено лавинну небезпекуЗгідно з повідомленням Центрального митного управління Федеральної митної служби РФ, ввечері 3 березня українська сторона через снігопади призупинила пропуск вантажного автотранспорту на територію України.

В той же час, як повідомляє Головне управління МНС РФ по Брянській області, 4 березня російські рятувальники отримали повідомлення про скупчення великовантажної техніки на федеральній автодорозі М-3 «Україна» в районі багатостороннього автомобільного пункту пропуску "Троєбортне" Брянської митниці.

На місце події направили оперативну групу місцевого пожежно-рятувального гарнізону та спецтехніку для ліквідації можливих заторів. Рятувальники проводять об'їзд скупчення автотранспорту.

Відповідно до заяви російського відомства, в районі діють 6 стаціонарних пунктів обігріву та 4 заправки. Крім того, на 501 кілометрі федеральної автодороги М-3 «Україна» (Москва – Київ) розгорнуто мобільний пункт обігріву.

Нагадаємо, 19 лютого близько 150 вантажних автомобілів скупчилися і на території пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області у зв'язку з тим, що Росія не пропускає їх через свій ПП "Нехотєєвка".