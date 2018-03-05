Сьогодні в Україні збережеться холодна погода, без опадів (карта)

Місцями до -20°.

В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні без опадів.

На сході без опадів, температура до -18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура -7°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до -12°.

У північних областях сонячно. Температура до -20°. У центрі без опадів, температура до -20°.

За народним прогнозом, якщо 5 березня граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.

Прогноз на 5 березня / УНІАН

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