Сьогодні в Україні збережеться холодна погода, без опадів (карта)
Місцями до -20°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні без опадів.
На сході без опадів, температура до -18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура -7°.
На заході України хмарно з проясненнями. Температура до -12°.
У північних областях сонячно. Температура до -20°. У центрі без опадів, температура до -20°.
За народним прогнозом, якщо 5 березня граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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