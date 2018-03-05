У Києві сьогодні без опадів, температура до -15°

08:30, 5 березня 2018
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Вдень у столиці до -6°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 березня в Києві без опадів, температура до -15°.

Сьогодні в Україні збережеться холодна погода, без опадів (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері - до -9°. Вітер мінливий, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:40, а зайде у 17:40.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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