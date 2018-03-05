Циклон залишив Україну: синоптики розповіли, яка погода пануватиме напередодні 8 Березня (відео)
Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям цього тижня.
Циклон, що засипав Україну снігом у вихідні, полишив наші кордони. Наразі опади припинилися.
Понеділок, 5 березня, обіцяє бути морозним та сонячним, а вже від вівторка синоптики прогнозують справжню відлигу.
У південних та західних областях температура підніметься до +4°С. Туристів попереджають, про високу ймовірність сходження лавин у Карпатах.
У Києві сьогодні без опадів, температура до -15°Раніше начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик повідомляв, що з 6-7 березня, денні температури у південних областях країни будуть досягати позначки 0°С і навіть +2.. +3°С. У центральних областях - Вінницькій, Черкаській, Київській - теж спостерігатиметься підвищення температури.
У західних регіонах також морози підуть на спад. Що стосується півночі Лівобережжя, сходу України, там істотного потепління не буде
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°