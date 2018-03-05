Циклон залишив Україну: синоптики розповіли, яка погода пануватиме напередодні 8 Березня (відео)

Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям цього тижня.

Циклон, що засипав Україну снігом у вихідні, полишив наші кордони. Наразі опади припинилися.

Понеділок, 5 березня, обіцяє бути морозним та сонячним, а вже від вівторка синоптики прогнозують справжню відлигу.

У південних та західних областях температура підніметься до +4°С. Туристів попереджають, про високу ймовірність сходження лавин у Карпатах.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура до -15°Раніше начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик повідомляв, що з 6-7 березня, денні температури у південних областях країни будуть досягати позначки 0°С і навіть +2.. +3°С. У центральних областях - Вінницькій, Черкаській, Київській - теж спостерігатиметься підвищення температури.

У західних регіонах також морози підуть на спад. Що стосується півночі Лівобережжя, сходу України, там істотного потепління не буде