У Луганській області через негоду знеструмлено 5 населених пунктів

Рух автомобільного транспорту на автошляхах країни забезпечено.

Через негоду п'ять населених пунктів залишаються без світла / Фото УНІАН

У Луганській області 5 населених пунктів залишаються без електропостачання через негоду.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП, знеструмлено 5 населених пунктів у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що рух автомобільного транспорту на автошляхах країни забезпечено.

Нагадаємо, у понеділок, 5 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні без опадів.