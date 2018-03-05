У результаті сходження лавини у Франції загинули чотири людини
Ще одна людина постраждала.
Чотири людини стали жертвами сходження лавини в містечку Антрон у французькому департаменті Приморські Альпи, одна людина постраждала.
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Ще одна людина вважається зниклою безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву жандармерію.
Наголошується, що на місце події прибули співробітники жандармерії та пожежної охорони. Життю потерпілого нічого не загрожує.
Нагадаємо, жертвами сходження снігової лавини на півночі Італії стали дві людини.
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