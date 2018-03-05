Погода на тиждень: до України прийде довгоочікуване потепління (карта)

На півдні стовпчик термометра підніметься до +13°.

Цього тижня в Україні потеплішає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні потепліє, пройдуть дощі і сніг.

У понеділок в Україні без опадів. На півночі до -17°, в центрі та на сході до -15°. На заході стовпчик термометра опуститься до -8°, на півдні до -12°.

Прогноз на 5 березня / УНІАН

У вівторок, 6 березня, в Україні місцями пройде сніг і потепліє. На півночі до -10°.

Прогноз на 6 березня / УНІАН

У середу, 7 березня, практично по всій країні очікуються дощі і сніг. Найхолодніше буде на заході - до 6°. В інших регіонах до -5°.

Прогноз на 7 березня / УНІАН

У четвер без опадів. Вночі по країні -5°...+1°, вдень на півдні до +13°.

Прогноз на 8 березня / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На сході до -7°, в інших регіонах -8°...0°.

Прогноз на 9 березня / УНІАН

10 і 11 березня в Україні місцями пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -7°, на решті території -6°...+1°. Вдень температура по країні 0°...+11°. У неділю вночі на сході до -6°, вдень в Україні від -2° до +13°.

Прогноз на 10 березня / УНІАН

Прогноз на 11 березня / УНІАН

Народний прогноз

5 березня - якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу. 6 березня провісником погоди буде вітер. Якщо він сухий, значить, наближається потепління. А якщо холодний вітер і дме кілька днів поспіль, значить, бути дощам.

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7 березня рожева зоря повідомляє про гарну погоду. Зоря золотиста або блідо-рожева — до хорошої погоди. Сонце світить якось незрозуміло, незважаючи на те, що небо чисте, — до погіршення погоди.

8 березня починається клювання головня. Іскри, які утворюються в місцях зіткнення струмоприймачів трамваїв, тролейбусів і електричок з проводами, що мають блакитний колір — до сухої погоди. 9 березня: якщо ріжки у місяці здаються гострими, значить, буде сильний вітер.

10 березня повинні прилетіти граки. Якщо вони прилетіли, то через місяць зійде сніг. Якщо домашні тварини чхають, значить, буде потепління. 11 березня кури риють сніг - до потепління, а скрип дверей і петель - до негоди.

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