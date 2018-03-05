Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 5-6 березня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-6 березня у високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Лавинна небезпека в Капатах / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Луганській області 5 населених пунктів залишаються без електропостачання через негоду.