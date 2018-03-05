Жертвами негоди у Великобританії стали не менше 10 людей

14:43, 5 березня 2018
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Негода сильно вплинула на рух транспорту.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менше 10 осіб загинули у Великобританії через сильні хуртовини.

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Найчастіше причиною загибелі людей ставали ДТП і сильні морози.

Негода вплинула на повітряні та залізничні перевезення, а також на автомобільний рух, повідомляє Сіньхуа.

Нагадаємо, через потужний тропічний циклон "Гіта" в районах Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан.

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