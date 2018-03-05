У США дев'ять людей загинули через шторм

15:42, 5 березня 2018
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Понад півтора мільйона людей залишилися без світла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами шторму, який накрив США, стали дев'ять осіб.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Через негоду понад півтора мільйона людей залишилися без світла, йдеться в сюжеті ТСН.

Шторм викликав сильні повені в кількох містах, а сильний вітер повалив дерева та пообривав лінії електропередач. Над тим, щоб відновити електрику у постраждалих від негоди регіонах, працюють десятки тисяч фахівців.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули у великій Британії через сильні хуртовини.

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