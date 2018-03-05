Морози нарешті відступають: завтра в Україні потепліє, проте місцями ще пройде сніг (відеопрогноз)

На півдні очікується плюсова температура.

Завтра в Україні потеплішає / flickr.com/photos/pixelrn

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 березня в Україні потепліє, практично без опадів.

Читайте також Погода на тиждень: до України прийде довгоочікуване потепління (карта)

На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +10°.

На заході України практично без опадів. Температура до -4°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура -7°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -7°.

За народним прогнозом, 6 березня провісником погоди буде вітер. Якщо він сухий, значить, наближається потепління. А якщо холодний вітер і дмне кілька днів поспіль, значить, бути дощів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.