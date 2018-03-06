Сьогодні в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)

08:01, 6 березня 2018
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На півдні вдень до +10°.

В Україні починається потепління / УНІАН
В Україні починається потепління / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 березня в Україні потепліє, практично без опадів.

Погода на тиждень: до України прийде довгоочікуване потепління (карта)

На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +10°.

На заході України практично без опадів. Температура до -4°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура -7°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -7°.

Прогноз на 6 березня / УНІАН
Прогноз на 6 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 березня провісником погоди буде вітер. Якщо він сухий, значить, наближається потепління. А якщо холодний вітер і дме кілька днів поспіль, значить, бути дощів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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