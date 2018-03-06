У Києві сьогодні без опадів, температура до -1°

08:30, 6 березня 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 березня в Києві без опадів, температура до -4°.

Погода на тиждень: до України прийде довгоочікуване потепління (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер південно-східний, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:34, а зайде о 17:45.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 березня в Україні потеплішає, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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