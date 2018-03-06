Біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 5,1

09:44, 6 березня 2018
44
0

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 6 березня, біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 5,1.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали більше 30 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 151 км на північний захід від острова Mohean. Осередок землетрусу залягав на глибині 83,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин