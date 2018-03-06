Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 6 березня, біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 5,1.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 151 км на північний захід від острова Mohean. Осередок землетрусу залягав на глибині 83,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.