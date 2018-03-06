Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека утримається 6-7 березня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом найближчих днів у Карапатах очікується лавинна небезпека.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура до -1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-7 березня у високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Лавинна небезпека в Україні / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 6 березня в Україні потепліє, практично без опадів.