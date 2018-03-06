Число жертв землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї зросло до 80 осіб

11:51, 6 березня 2018
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Понад 150 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Ілюстрація/ REUTERS
Ілюстрація/ REUTERS

У результаті землетрусу магнітудою 7,5 в Папуа-Новій Гвінеї загинули не менше 80 осіб.

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Землетрус, який стався минулого тижня, став найсильнішим за останнє сторіччя, повідомляє Euronews.

Понад 150 тисяч людей залишилися без даху над головою і доступу до питної води. 4 березня на острові були зафіксовані нові підземні поштовхи магнітудою 6. Епіцентр знаходився в 102 км на захід від міста Менді.

Нагадаємо, у вівторок, 6 березня, біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 5,1.

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