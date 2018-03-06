У Європі влаштували флешмоб сніговиків (фото, відео)

Користувачі соцмереж змагаються, чиє творіння оригінальніше.

Ілюстрація / REUTERS

Жителі заметеної Європи шукають позитив у негоді і влаштували в соцмережах флешмоб сніговиків.

Well what else you gonna do when your going stir crazy at home with loads of snow and an oversized є icicle!!! #snowday3 #snowmanchallenge #snowunicorn #beastfromtheast pic.twitter.com/P3IzIwxack — begone (@begone__) March 2, 2018

Флешмоб влаштували після того, як Європа опинилася в полоні "Звіра зі Сходу" - так прозвали циклон, що приніс аномальні холоди і снігопади. Користувачі змагаються, чиє творіння оригінальніше, йдеться в сюжеті ТСН.