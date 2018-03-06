У Європі влаштували флешмоб сніговиків (фото, відео)

12:44, 6 березня 2018
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Користувачі соцмереж змагаються, чиє творіння оригінальніше.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жителі заметеної Європи шукають позитив у негоді і влаштували в соцмережах флешмоб сніговиків.

Флешмоб влаштували після того, як Європа опинилася в полоні "Звіра зі Сходу" - так прозвали циклон, що приніс аномальні холоди і снігопади. Користувачі змагаються, чиє творіння оригінальніше, йдеться в сюжеті ТСН.

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