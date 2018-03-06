У Шанхаї зафіксували найтепліший день за 86 років

Місцями стовпчик термометра піднявся до +25,8°.

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У Шанхаї (Китай) день 4 березня став найтеплішим за 86 років.

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У деяких районах міста температура сягала 23,5°, що поступається лише температурі 24,8°, зафіксованій 4 березня 1932 року, передає Сіньхуа.

Опівдні температура повітря в місті швидко зросла, у приміському районі Цзядин вона досягла навіть +25,8°.

Нагадаємо, 21 лютого в Нью-Йорку був побитий температурний рекорд 88-річної давності. Так, температура піднялася до +25,6°, попередній рекорд +20°, був встановлений в 1930 році.