Дев'ятеро людей стали жертвами сходження лавини у Франції

У департаменті Приморські Альпи загинули п'ять лижників, один зник безвісти.

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Минулого тижня у Франції лавини забрали життя дев'яти осіб.

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Так, 2 березня в департаменті Приморські Альпи загинули п'ять лижників, один зник безвісти. Наступного дня в комуні Аранюе на кордоні Франції та Іспанії сніг накрив групу з п'яти осіб, двоє померли, передає Euronews.

4 березня в результаті сходження двох лавин у департаменті Верхня Савойя також загинули люди. У комуні Самуен у сніговій пастці опинилась подружня пара: жінка була доставлена в госпіталь, її чоловіка не знайшли. У долині Шамоні снігом накрило групу бельгійських лижників з інструктором. Один з них помер.

Через сходження лавини зі схилу Егюйетт-де-Позетт також загинув відпочиваючий.

Нагадаємо, жертвами сходження снігової лавини на півночі Італії стали двоє людей. Троє професійних альпіністів здійснювали сходження на гору Гриньєта в районі Лекко, де зійшла лавина.