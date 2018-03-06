Дев'ятеро людей стали жертвами сходження лавини у Франції
У департаменті Приморські Альпи загинули п'ять лижників, один зник безвісти.
Минулого тижня у Франції лавини забрали життя дев'яти осіб.
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Так, 2 березня в департаменті Приморські Альпи загинули п'ять лижників, один зник безвісти. Наступного дня в комуні Аранюе на кордоні Франції та Іспанії сніг накрив групу з п'яти осіб, двоє померли, передає Euronews.
4 березня в результаті сходження двох лавин у департаменті Верхня Савойя також загинули люди. У комуні Самуен у сніговій пастці опинилась подружня пара: жінка була доставлена в госпіталь, її чоловіка не знайшли. У долині Шамоні снігом накрило групу бельгійських лижників з інструктором. Один з них помер.
Через сходження лавини зі схилу Егюйетт-де-Позетт також загинув відпочиваючий.
Нагадаємо, жертвами сходження снігової лавини на півночі Італії стали двоє людей. Троє професійних альпіністів здійснювали сходження на гору Гриньєта в районі Лекко, де зійшла лавина.
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