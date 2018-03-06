Дев'ятеро людей стали жертвами сходження лавини у Франції

14:57, 6 березня 2018
67
0

У департаменті Приморські Альпи загинули п'ять лижників, один зник безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Минулого тижня у Франції лавини забрали життя дев'яти осіб.

На гірськолижному курорті в Японії сталося виверження вулкана, є жертви (фото)

Так, 2 березня в департаменті Приморські Альпи загинули п'ять лижників, один зник безвісти. Наступного дня в комуні Аранюе на кордоні Франції та Іспанії сніг накрив групу з п'яти осіб, двоє померли, передає Euronews.

4 березня в результаті сходження двох лавин у департаменті Верхня Савойя також загинули люди. У комуні Самуен у сніговій пастці опинилась подружня пара: жінка була доставлена в госпіталь, її чоловіка не знайшли. У долині Шамоні снігом накрило групу бельгійських лижників з інструктором. Один з них помер.

Через сходження лавини зі схилу Егюйетт-де-Позетт також загинув відпочиваючий.

Нагадаємо, жертвами сходження снігової лавини на півночі Італії стали двоє людей. Троє професійних альпіністів здійснювали сходження на гору Гриньєта в районі Лекко, де зійшла лавина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин