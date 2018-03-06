У Чилі стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів поруч з містом Вальєнар.

Ілюстрація / REUTERS

У вівторок, 6 березня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,8.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 91 км на північний захід від міста Вальєнар. Осередок землетрусу залягав на глибині 23,4 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 7,5 в Папуа-Новій Гвінеї загинули не менше 80 осіб.