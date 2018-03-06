Завтра у деяких південних районах очікується різке потепління до 15 градусів – синоптик

15:51, 6 березня 2018
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У Києві у середу дощ та мокрий сніг, поривчастий вітер, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

На решті території України очікуються дощі та мокрий сніг / фото УНІАН
На решті території України очікуються дощі та мокрий сніг / фото УНІАН

Завтра, 7 березня, у Криму та в південних районах Одещини очікується +10+15 градусів.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на  своїй сторінці у Facebook, більшість України протягом дня покаже на своїх термометрах 4 морозу-4 тепла.

У Києві сьогодні без опадів, температура до -1°

Холодніше буде на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині: вночі очікується 7-12 градусів морозу. Проте вдень температура підніметься до 0-4 градусів морозу.

«Оптимістична картина потепління завтра намокне від атмосферних фронтів. 7-го березня в Україні - дощі та мокрий сніг. Плюс – поривчастий вітер. А в східних областях, на Півдні, у Дніпрі, Полтаві та їхніх навколишніх районах - до сильного, штормового. Ожеледь!», – пише Діденко.

«У Києві у середу дощ та мокрий сніг, поривчастий вітер, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

За умов підвищення температури і появи перших дощів починаються інтенсивніше процеси ранньої весни, які красиві на фото, але можуть бути небезпечними реально. Бурульки, проталини на річковому чи ставковому льоду, зсуви брил льоду та масивів снігу з дахів, льодяні гігантські калюжі, під якими не видно жахливих ям на дорогах... Тому радіємо потеплінню і навіть дощам з вітром, які пришвидшують справжню весну, але обережність особлива», – застерігає синоптик.

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