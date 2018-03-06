Завтра Україну накриють дощі та снігопади (відеопрогноз)
На півдні вдень до +14°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 березня в Україні Україну накриють дощі та сніг, у всіх областях потепліє.
Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах
На сході пройде сніг, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +14°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +5°.
У північних областях снігопади. Температура до +1°. У центрі пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.
За народним прогнозом, 7 березня рожева зоря повідомляє про гарну погоду. Зоря золотиста або блідо-рожева — до хорошої погоди. Сонце світить якось незрозуміло, незважаючи на те, що небо чисте, — до погіршення погоди.
Прогноз погоди в Україні на середу, 7 березня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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