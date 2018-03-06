Завтра Україну накриють дощі та снігопади (відеопрогноз)

На півдні вдень до +14°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 березня в Україні Україну накриють дощі та сніг, у всіх областях потепліє.

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На сході пройде сніг, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +14°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +5°.

У північних областях снігопади. Температура до +1°. У центрі пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.

За народним прогнозом, 7 березня рожева зоря повідомляє про гарну погоду. Зоря золотиста або блідо-рожева — до хорошої погоди. Сонце світить якось незрозуміло, незважаючи на те, що небо чисте, — до погіршення погоди.

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