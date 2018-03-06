У Києві завтра пройде сніг, температура до +1°

17:00, 6 березня 2018
1155
0

Увечері у столиці трохи похолодає.

У столиці завтра очікується снігопад / УНІАН
У столиці завтра очікується снігопад / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 березня, у Києві пройде сніг, температура до +1°.

Сьогодні в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:32, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в Україні Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потепліє.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин