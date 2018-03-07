В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у всіх областях потепліє (карта)

08:00, 7 березня 2018
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На півдні до +14°.

В Україні сьогодні очікуються снігопади і дощі / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються снігопади і дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 березня Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потепліє.

Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

На сході пройде сніг, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +14°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +5°.

У північних областях снігопади. Температура до +1°. У центрі пройдуть дощі та сніг, температура до +3°.

Прогноз на 7 березня / УНІАН
Прогноз на 7 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 березня рожева зоря повідомляє про гарну погоду. Зоря золотиста або блідо-рожева — до хорошої погоди. Сонце світить якось незрозуміло, незважаючи на те, що небо чисте, — до погіршення погоди.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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