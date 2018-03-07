У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до +1°

08:30, 7 березня 2018
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Увечері у столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 березня, у Києві пройде сніг, температура до +1°.

Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер міливий, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в Україні Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потеплішає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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