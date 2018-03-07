Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

09:33, 7 березня 2018
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На Закарпатті очікуються сильні опади.

Українців попереджають про ожеледицю / УНІАН
Українців попереджають про ожеледицю / УНІАН

Сьогодні, 7 березня, в Україні очікується ожеледиця.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до +1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 7 березня на дорогах країни ожеледиця. Крім того, у Закарпатській області очікуються сильні опади. 

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 7 березня Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потепліє. Зокрема, на заході пройдуть дощі, температура до +5°.

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