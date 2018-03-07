Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

На Закарпатті очікуються сильні опади.

Українців попереджають про ожеледицю / УНІАН

Сьогодні, 7 березня, в Україні очікується ожеледиця.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до +1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 7 березня на дорогах країни ожеледиця. Крім того, у Закарпатській області очікуються сильні опади.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 7 березня Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потепліє. Зокрема, на заході пройдуть дощі, температура до +5°.