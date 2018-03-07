Біля берегів Тонга стався землетрус

10:49, 7 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 7 березня, біля берегів Королівства Тонга стався землетрус магнітудою 4,7.

Число жертв землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї зросло до 80 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 152 км на північний захід від міста Пангаї. Осередок землетрусу залягав на глибині 200,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жителі королівства Тонга приходять в себе після удару тропічного циклону "Гіта", який став найбільш руйнівним стихійним лихом за останні 60 років.

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