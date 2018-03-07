У Карпатах зберігається лавинна небезпека

11:38, 7 березня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 7-8 березня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"7 березня у високогір'ї Закарпатської області утримується, а 7-8 березня у горах Івано-Франківської та Львівської областей оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня на дорогах країни ожеледиця. Крім того, у Закарпатській області очікуються сильні опади.  

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