Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

12:50, 7 березня 2018
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Епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб.

Число жертв землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї зросло до 80 осіб

Землетрус стався 7 березня в 00:13:06 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери, вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км, передає Сіньхуа.

Протягом півтори години у центрі країни також сталися три землетруси магнітудою відповідно 5,1, 5,2 і 5,2. Попередження про цунамі не оголошувалося.

Нагадаємо, у середу, 7 березня, біля берегів Королівства Тонга стався землетрус магнітудою 4,7.

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