Туман паралізував роботу одеського аеропорту

13:29, 7 березня 2018
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Деякі рейси затримуються і скасовуються.

В Одесі сильний туман / фото portal.lviv.ua
В Одесі сильний туман / фото portal.lviv.ua

Міжнародний аеропорт «Одеса» сьогодні через густий туману змінив графік прийому і відправки літаків, частину рейсів скасовано.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, сьогодні скасовані два рейси зі Стамбула (Туреччина), що очікувалися о 8.55 та о 14.10, а також з Варшави (Польща) – о 14.10.

Значно затримуються інші рейси, зокрема, борт з аеропорту «Бориспіль» (очікувався об 11.00), з аеропорту «Київ» (11.10), а також зі Стамбула і Шарм-ель-Шейха (Єгипет), що очікувалися об 11.25 і о 12.45 відповідно.

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Уже відомо, що затримаються рейси з Відня (Австрія) - прибуття планувалося о 13.25 і Мінська (Білорусь) - о 13.40.

З Одеси скасовані два рейси - на Стамбул (9.50 і 12.25) і рейс на Варшаву (14.50).

Кілька рейсів затримуються, в тому числі на Тель-Авів (Ізраїль), відправка якого очікувалася об 11.55.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, у всіх областях потеплішає.

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