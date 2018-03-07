Через негоду на дорогах Житомирщини працюють близько 60 одиниць техніки (фото)
Наразі проїзд шляхами забезпечено
Через негоду на шляхах Житомирщини станом на ранок 7 березня працює близько 60-ти одиниць техніки. Про це УНІАН повідомили у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, на шляхах загального користування Житомирської області тривають роботи із зимового експлуатаційного утримання.
"Зважаючи на нічні опади у вигляді мокрого снігу, станом на ранок 7 березня для забезпечення руху на автомобільних дорогах державного і місцевого значення області працює 85 працівників підрядних організацій та близько 60-ти механізмів. Проїзд шляхами забезпечено, ці роботи тривають", - сказано у повідомленні.
Дорожники звернулися до водіїв у переддень свята весни з проханням бути пильними за кермом, та, зважаючи на нестійку погоду, не виконувати ризикованих маневрувань.
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