Через негоду на дорогах Житомирщини працюють близько 60  одиниць техніки (фото)

13:43, 7 березня 2018
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Наразі проїзд шляхами забезпечено

УНІАН
На шляхах Житомирщини працює близько 60-ти одиниць техніки \ УНІАН

Через негоду на шляхах Житомирщини станом на ранок 7 березня працює близько 60-ти одиниць техніки. Про це УНІАН повідомили у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, на шляхах загального користування Житомирської області тривають роботи із зимового експлуатаційного утримання.

УНІАН
Дорожники звернулися до водіїв у переддень свята весни з проханням бути пильними за кермом \ УНІАН

"Зважаючи на нічні опади у вигляді мокрого снігу, станом на ранок 7 березня для забезпечення руху на автомобільних дорогах державного і місцевого значення області працює 85 працівників підрядних організацій та близько 60-ти механізмів. Проїзд шляхами забезпечено, ці роботи тривають", - сказано у повідомленні.

Дорожники звернулися до водіїв у переддень свята весни з проханням бути пильними за кермом, та, зважаючи на нестійку погоду, не виконувати ризикованих маневрувань.

УНІАН
Проїзд шляхами забезпечено, ці роботи тривають \ УНІАН

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