Синоптик розповіла, якою буде погода 8 березня

У Києві завтра майже без опадів.

Завтра в Україні очікується туман / УНІАН

Завтра, 8 березня, в Україні очікуються тумани, ожеледиця та опади.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"8 березня... в Україні очікуються тумани, дощ та мокрий сніг випадуть на північному сході, зачепить ще Київщину, Дніпро, Черкащину, місцями небезпечна ожеледь, ожеледиця", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра очікується хмарна погода, майже без опадів.

Нагадаємо, 7 березня Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потепліє.