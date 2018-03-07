Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

15:01, 7 березня 2018
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Небезпечних наслідків не очікується.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 7-8 березня через опади та танення снігу на річках України очікуються підвищення рівнів води.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до +1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 7-8 березня очікуються підйоми рівнів води над рівнями на 8:00 6 березня на:

- річках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Сяну - 0,3 - 1,3 м;

- лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) - 0,1 - 0,6 м;

- річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) - 0,3 - 0,8 м;

- річках Закарпаття - 0,5-1,5 м.

Зазначається, що на річках відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, 7 березня Україну накриють дощі і сніг, у всіх областях потепліє.

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