В Україні завтра потепліє, практично без опадів (відеопрогноз)

Місцями температура до +13°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 березня, в Україні потепліє, опадів практично не очікується.

Читайте також У Карпатах зберігається лавинна небезпека

На сході місцями пройде дощ, температура до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

На заході України без опадів. Температура до +9°.

У північних областях хмарно. Температура до -2°. У центрі практично без опадів, температура до +7°.

За народним прогнозом, 8 березня починається клювання головня. Іскри, що утворюються в місцях зіткнення струмоприймачів трамваїв, тролейбусів і електричок з проводами, що мають блакитний колір — до сухої погоди.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.