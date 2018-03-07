У Києві до кінця доби і вранці 8 березня очікується туман, на дорогах ожеледиця

Завтра в столиці буде хмарно, вночі та вранці невеликий мокрий сніг і дощ.

У Києві завтра очікується туман / УНІАН

Києві до кінця доби 7 березня, вночі та вранці 8 березня очікується туман, на дорогах ожеледиця.

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, завтра в столиці буде хмарно, вночі та вранці невеликий мокрий сніг і дощ; вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

Нагадаємо, завтра, 8 березня, в Україні очікуються тумани, ожеледь і опади.