У Києві завтра без опадів, температура до +3°

17:00, 7 березня 2018
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У столиці завтра буде хмарно.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 березня в Києві без опадів, температура до +3°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у всіх областях потепліє (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер північний та північно-західний, до 1,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:30, а зайде у 17:48.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 березня, в Україні потеплішає, опадів практично не очікується.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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