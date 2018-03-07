У Києві завтра без опадів, температура до +3°

У столиці завтра буде хмарно.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 березня в Києві без опадів, температура до +3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер північний та північно-західний, до 1,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:30, а зайде у 17:48.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 березня, в Україні потеплішає, опадів практично не очікується.

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