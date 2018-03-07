Густий туман паралізував роботу кількох аеропортів України (відео)
В Одесі прибуття рейсів зі Стамбула, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха, а також з київських Борисполя та Жулян затримувались на кілька годин.
Кілька аеропортів України сьогодні не приймали літаки через несприятливі погодні умови – густий туман.
У Києві до кінця доби і вранці 8 березня очікується туман, на дорогах ожеледиця
Як йдеться в сюжеті ТСН, у Запоріжжі через сильну мряку летовище взагалі закрили. Там не ризикнув сідати борт із Києва - покружляв над містом, і командир вирішив повернутись до Борисполя. Також не прибув рейс зі Стамбула. Турецька авіакомпанія вирішила не вилітати і до Херсона.
Через вкрай погану видимість змінився розклад і в Одеському аеропорту. Скасовано рейси із Варшави. Прибуття рейсів зі Стамбула, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха, а також з київських Борисполя та Жулян затримувались на кілька годин. Так само – і реєстрацію у зворотному напрямку.
Кілька аеропортів України не приймали літаки через густий туман
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