Густий туман паралізував роботу кількох аеропортів України (відео)

В Одесі прибуття рейсів зі Стамбула, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха, а також з київських Борисполя та Жулян затримувались на кілька годин.

В Одесі скасували рейс з Варшави / фото УНІАН

Кілька аеропортів України сьогодні не приймали літаки через несприятливі погодні умови – густий туман.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у Запоріжжі через сильну мряку летовище взагалі закрили. Там не ризикнув сідати борт із Києва - покружляв над містом, і командир вирішив повернутись до Борисполя. Також не прибув рейс зі Стамбула. Турецька авіакомпанія вирішила не вилітати і до Херсона.

Через вкрай погану видимість змінився розклад і в Одеському аеропорту. Скасовано рейси із Варшави. Прибуття рейсів зі Стамбула, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха, а також з київських Борисполя та Жулян затримувались на кілька годин. Так само – і реєстрацію у зворотному напрямку.