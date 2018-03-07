Густий туман паралізував роботу кількох аеропортів України (відео)

18:47, 7 березня 2018
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В Одесі прибуття рейсів зі Стамбула, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха, а також з київських Борисполя та Жулян затримувались на кілька годин.

В Одесі скасували рейс з Варшави / фото УНІАН
В Одесі скасували рейс з Варшави / фото УНІАН

Кілька аеропортів України сьогодні не приймали літаки через несприятливі погодні умови – густий туман.

У Києві до кінця доби і вранці 8 березня очікується туман, на дорогах ожеледиця

Як йдеться в  сюжеті ТСН, у Запоріжжі через сильну мряку летовище взагалі закрили. Там не ризикнув сідати борт із Києва - покружляв над містом, і командир вирішив повернутись до Борисполя. Також не прибув рейс зі Стамбула. Турецька авіакомпанія вирішила не вилітати і до Херсона.

Через вкрай погану видимість змінився розклад і в Одеському аеропорту. Скасовано рейси із Варшави. Прибуття рейсів зі Стамбула, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха, а також з київських Борисполя та Жулян затримувались на кілька годин. Так само – і реєстрацію у зворотному напрямку.

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