Рятувальники попередили про погіршення погодних умов 8 березня

За даними відомства, на всіх дорогах України, крім південного регіону, очікується ожеледиця.

8 березня на Україну чекає погіршення погоди / УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у четвер, 8 березня.

За даними відомства, на всіх дорогах України, крім південного регіону, очікується ожеледиця.

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Всю територію країни накриє туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській і Донецькій областях буде ожеледь, у східних областях місцями налипання мокрого снігу.

Раніше синоптики повідомляли, що 8 березня в Києві буде хмарно, вночі та вранці невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі 0-2 морозу, вдень 1-3 тепла.