Україну сьогодні накриють дощі, на заході потепліє до +11° (карта)

08:00, 9 березня 2018
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Опадів не очікується лише в східних областях.

В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 березня в Україні потепліє, у більшості областей пройде дощ.

Густий туман паралізував роботу кількох аеропортів України (відео)

На сході без опадів, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +8°.

На заході України зливи. Температура до +11°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура до +3°. У центрі пройдуть дощі, температура до +3°.

Прогноз на 9 березня / УНІАН
Прогноз на 9 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 9 березня ріжки у місяця здаються гострими, значить, буде сильний вітер.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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