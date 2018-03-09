У Києві сьогодні без опадів, вдень до +3°

08:30, 9 березня 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 березня, у Києві без опадів, температура до +3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:25, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Україні потепліє, у більшості областей пройде дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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