Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

Ожеледиці не буде лише на Закарпатті та в Криму.

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Сьогодні, 9 березня, майже по всій Україні очікуються тумани та ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 березня вночі та вранці на дорогах, крім Закарпаття та Криму, ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня в Україні потепліє, у більшості областей пройде дощ.