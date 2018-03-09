Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

09:31, 9 березня 2018
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Ожеледиці не буде лише на Закарпатті та в Криму.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 9 березня, майже по всій Україні очікуються тумани та ожеледиця.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +3°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 березня вночі та вранці на дорогах, крім Закарпаття та Криму, ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня в Україні потепліє, у більшості областей пройде дощ.

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